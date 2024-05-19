У парламенті Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ

Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав Париж зняти табу на удари України французькою зброєю по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Як зазначає Le Figaro, Бурланж написав листа до французького керівництва, в якому закликав відмовитися від " стриманості та ухвалити рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українським військам бити її зброєю по Росії.

"Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора", - наголосив він, додавши, що зміна доктрини буде повністю законною, адже покладе край асиметрії між агресором та жертвою.

Водночас Бурланж наголосив, що ані Франція, ані інші західні партнери України не бажають вступати у війну з РФ.

"Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу", - написав він у своєму листі.