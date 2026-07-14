Франція надасть Україні дві системи ППО та антибалістичні ракети, - Зеленський

Україна до кінця цього року першою отримає від Франції нові посилені французько-італійські антибалістичні системи SAMP/T NG.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", - розповів глава держави.
Президент наголосив на отриманні Україною ліцензій на виробництво "дуже серйозної зброї". Йдеться про ракети SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30.
"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA - нашої особливої майбутньої сили", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву винищувачі Rafale, а також надасть можливість виробляти сучасні ракети і авіабомби. Очікується, що перші французькі винищувачі почнуть виконувати завдання в українському небі у 2028-2029 роках.
Крім того, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі було оголошено про створення антибалістичної коаліції, до якої приєдналася й Україна.
До нової ініціативи увійшли десять європейських держав. Вони координуватимуть зусилля для розвитку систем протиракетної оборони та розробки нових засобів перехоплення балістичних ракет.