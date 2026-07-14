UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Франція надасть Україні дві системи ППО та антибалістичні ракети, - Зеленський

17:55 14.07.2026 Вт
2 хв
Київ отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна до кінця цього року першою отримає від Франції нові посилені французько-італійські антибалістичні системи SAMP/T NG.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", - розповів глава держави.

Президент наголосив на отриманні Україною ліцензій на виробництво "дуже серйозної зброї". Йдеться про ракети SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30.

"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA - нашої особливої майбутньої сили", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву винищувачі Rafale, а також надасть можливість виробляти сучасні ракети і авіабомби. Очікується, що перші французькі винищувачі почнуть виконувати завдання в українському небі у 2028-2029 роках.

Крім того, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі було оголошено про створення антибалістичної коаліції, до якої приєдналася й Україна.

До нової ініціативи увійшли десять європейських держав. Вони координуватимуть зусилля для розвитку систем протиракетної оборони та розробки нових засобів перехоплення балістичних ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийФранціяУкраїнаППОРакети