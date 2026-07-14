Франція надасть Україні дві системи ППО та антибалістичні ракети, - Зеленський

"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", - розповів глава держави.

Президент наголосив на отриманні Україною ліцензій на виробництво "дуже серйозної зброї". Йдеться про ракети SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30.

"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA - нашої особливої майбутньої сили", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву винищувачі Rafale, а також надасть можливість виробляти сучасні ракети і авіабомби. Очікується, що перші французькі винищувачі почнуть виконувати завдання в українському небі у 2028-2029 роках.