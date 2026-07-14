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Франция предоставит Украине две системы ПВО и антибаллистические ракеты, - Зеленский

17:55 14.07.2026 Вт
2 мин
Киев получит новые усиленные французско-итальянские антибаллистические системы
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина до конца этого года первой получит от Франции новые усиленные французско-итальянские антибаллистические системы SAMP/TNG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю этого года", - рассказал глава государства.

Президент отметил получение Украиной лицензий на производство "очень серьезного оружия". Речь идет о ракетах SCALP, бомбах AASM и совместно с Италией ракет Aster 30.

"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA - нашей особой будущей силы", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Ожидается, что первые французские истребители приступят к выполнению задач в украинском небе в 2028-2029 годах.

Кроме того, 13 июля на заседании Коалиции желающих в Париже было объявлено о создании антибаллистической коалиции, к которой присоединилась и Украина.

В новую инициативу вошли десять европейских государств. Они будут координировать усилия по развитию систем противоракетной обороны и разработке новых средств перехвата баллистических ракет.

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