Франция предоставит Украине две системы ПВО и антибаллистические ракеты, - Зеленский

Украина до конца этого года первой получит от Франции новые усиленные французско-итальянские антибаллистические системы SAMP/TNG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю этого года", - рассказал глава государства.

Президент отметил получение Украиной лицензий на производство "очень серьезного оружия". Речь идет о ракетах SCALP, бомбах AASM и совместно с Италией ракет Aster 30.

"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA - нашей особой будущей силы", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Ожидается, что первые французские истребители приступят к выполнению задач в украинском небе в 2028-2029 годах.