Франция предоставит Украине две системы ПВО и антибаллистические ракеты, - Зеленский
Украина до конца этого года первой получит от Франции новые усиленные французско-итальянские антибаллистические системы SAMP/TNG.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю этого года", - рассказал глава государства.
Президент отметил получение Украиной лицензий на производство "очень серьезного оружия". Речь идет о ракетах SCALP, бомбах AASM и совместно с Италией ракет Aster 30.
"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA - нашей особой будущей силы", - отметил Зеленский.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Ожидается, что первые французские истребители приступят к выполнению задач в украинском небе в 2028-2029 годах.
Кроме того, 13 июля на заседании Коалиции желающих в Париже было объявлено о создании антибаллистической коалиции, к которой присоединилась и Украина.
В новую инициативу вошли десять европейских государств. Они будут координировать усилия по развитию систем противоракетной обороны и разработке новых средств перехвата баллистических ракет.