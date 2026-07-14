ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Франция предоставит Украине две системы ПВО и антибаллистические ракеты, - Зеленский

17:55 14.07.2026 Вт
2 мин
Киев получит новые усиленные французско-итальянские антибаллистические системы
aimg Валерий Ульяненко
Франция предоставит Украине две системы ПВО и антибаллистические ракеты, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина до конца этого года первой получит от Франции новые усиленные французско-итальянские антибаллистические системы SAMP/TNG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю этого года", - рассказал глава государства.

Президент отметил получение Украиной лицензий на производство "очень серьезного оружия". Речь идет о ракетах SCALP, бомбах AASM и совместно с Италией ракет Aster 30.

"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA - нашей особой будущей силы", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Ожидается, что первые французские истребители приступят к выполнению задач в украинском небе в 2028-2029 годах.

Кроме того, 13 июля на заседании Коалиции желающих в Париже было объявлено о создании антибаллистической коалиции, к которой присоединилась и Украина.

В новую инициативу вошли десять европейских государств. Они будут координировать усилия по развитию систем противоракетной обороны и разработке новых средств перехвата баллистических ракет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Франция Украина ПВО Ракеты
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком