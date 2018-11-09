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Франция конфисковала самолет Ryanair из-за спора по субсидиям

Новости » Общество    09.11.2018 - 17:55
Фото: самолет Ryanair (PxHere)
Фото: самолет Ryanair (PxHere)

Во Франции перед вылетом из Бордо в Лондон конфисковали самолет

Во Франции перед вылетом из Бордо в Лондон конфисковали самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 8 ноября, вечером. На борту самолета находились 149 пассажиров. Им пришлось его оставить и добраться в британскую столицу другим рейсом с пятичасовой задержкой.

Причиной задержания самолета стал конфликт вокруг субсидий, которые местные французские власти выплатила ирландскому лоукостеру в 2008-2009 годах. В 2014 году, однако, Еврокомиссия признала, что выплата этих средств была незаконной и благодаря ей авиакомпания получила несправедливое экономическое преимущество.

Во Франции конфискации самолета назвали "крайней мерой", после которой ирландская авиакомпания вернула государственную финансовую помощь.

Напомним, авиакомпания Ryanair уволила шестерых  своих сотрудников, которые являются членами одного экипажа. Причиной увольнения стало фото, на котором указанные сотрудники изображены спящими на полу в одном из офисов авиакомпании. По утверждениям Ryanair, фотография является постановочной, а публикация снимка нанесла авиаперевозчику ущерб деловой репутации.

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