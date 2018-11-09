Франція конфіскувала літак Ryanair через суперечку по субсидіях

Фото: літак Ryanair (PxHere)

У Франції перед вильотом з Бордо в Лондон конфіскували літак

У Франції перед вильотом з Бордо в Лондон конфіскували літак ірландської авіакомпанії Ryanair. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що інцидент стався в четвер, 8 листопада, ввечері. На борту літака перебували 149 пасажирів. Їм довелося його залишити і дістатися в британську столицю іншим рейсом з п'ятигодинниою затримкою.

Причиною затримання літака став конфлікт навколо субсидій, які місцеві французька влада виплатила ірландському лоукостеру у 2008-2009 роках. В 2014 році, однак, Єврокомісія визнала, що виплата цих коштів була незаконною і завдяки їй авіакомпанія отримала несправедливу економічну перевагу.

У Франції конфіскації літака назвали "крайнім заходом", після якої ірландська авіакомпанія повернула державну фінансову допомогу.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair звільнила шістьох своїх співробітників, які є членами одного екіпажу. Причиною звільнення стало фото, на якому зазначені співробітники зображені спали на підлозі в одному з офісів авіакомпанії. За твердженнями Ryanair, фотографія є постановочною, а публікація знімка завдала авіаперевізнику шкоди діловій репутації.