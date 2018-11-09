ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Франція конфіскувала літак Ryanair через суперечку по субсидіях

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 17:55
Фото: літак Ryanair (PxHere)
Фото: літак Ryanair (PxHere)

У Франції перед вильотом з Бордо в Лондон конфіскували літак

У Франції перед вильотом з Бордо в Лондон конфіскували літак ірландської авіакомпанії Ryanair. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що інцидент стався в четвер, 8 листопада, ввечері. На борту літака перебували 149 пасажирів. Їм довелося його залишити і дістатися в британську столицю іншим рейсом з п'ятигодинниою затримкою.

Причиною затримання літака став конфлікт навколо субсидій, які місцеві французька влада виплатила ірландському лоукостеру у 2008-2009 роках. В 2014 році, однак, Єврокомісія визнала, що виплата цих коштів була незаконною і завдяки їй авіакомпанія отримала несправедливу економічну перевагу.

У Франції конфіскації літака назвали "крайнім заходом", після якої ірландська авіакомпанія повернула державну фінансову допомогу.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair звільнила шістьох своїх співробітників, які є членами одного екіпажу. Причиною звільнення стало фото, на якому зазначені співробітники зображені спали на підлозі в одному з офісів авіакомпанії. За твердженнями Ryanair, фотографія є постановочною, а публікація знімка завдала авіаперевізнику шкоди діловій репутації.

Ryanair звільнила співробітників одного екіпажу через фото в соцмережі У Парижі заснували європейську оборонну коаліцію
Новини України RyanairФранція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся