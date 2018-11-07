Ryanair уволила сотрудников одного экипажа из-за фото в соцсети

Фото: самолет Ryanair (PxHere)

Сотрудники авиакомпании выложили фото, изображающее их спящими на полу

Авиакомпания Ryanair уволила шестерых своих сотрудников, которые являются членами одного экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, причиной увольнения стало фото, на котором указанные сотрудники изображены спящими на полу в одном из офисов авиакомпании. По утверждениям Ryanair, фотография является постановочной, а публикация снимка нанесла авиаперевозчику ущерб деловой репутации.

Фото: сотрудники Ryanair спят на полу (Jim Atkinson/Twitter)

Экипаж заявил, что просил разместить их в отеле за счет работодателя, но Ryanair делать это отказалась. В авиакомпании сообщили, что этим сотрудникам предложили альтернативу - возможность провести ночь в VIP-ложе аэропорта.

Напомним, 29 октября Ryanair запустил три новых рейса из "Борисполя". В частности, ирландский лоукостер начал осуществлять перелеты в Гданьск, Краков и Стокгольм.

Кроме того, на прошлой неделе Ryanair начал летать из Львова в пять городов Европы: Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшава (Польша), Краков (Польша) и Лондон (Великобритания).