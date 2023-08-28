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Франція готова підтримати військову активність ECOWAS у Нігері, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція підтримає будь-які зусилля Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), у тому числі військові, для відновлення конституційного порядку в Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента країни Еммануеля Макрона під час виступу на щорічній конференції послів Франції.

"Ми підтримуємо дипломатичну, а якщо буде вирішено - то і військову активність ECOWAS", - сказав Макрон.

Він також наголосив, що Франція й надалі вважає Мохамеда Базума легітимним президентом Нігеру й продовжуватиме його підтримувати. 

"Наша політика чітка: ми не визнаємо путчистів", - зазначив президент Франції.

За його словами, у Нігері досі продовжує працювати посол Франції Сільвен Ітте попри ультиматум хунти залишити свій пост.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохамеда Базума здійснила державний переворот і фактично взяла главу держави в заручники. Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний порядок у країні, вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Через деякий час країни ECOWAS призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті для переговорів.

20 серпня делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) відвідала Нігер, де зустрілися з лідером державного перевороту Абдурахманом Чіані, а також з поваленим президентом країни Мохаммедом Базумом.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяЕммануель МакронНигер