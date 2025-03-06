Франція готова надавати Україні розвідувальні дані, - Лекорню

"Франція пропонує Україні розвідувальні дані", - заявив Лекорню.

Призупинення обміну розвідданими США з Україною

Вчора, 5 березня, ЗМІ повідомили, що Вашингтон зупинив обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії. Однак зазначалось, що Штати нібито й надалі передають дані для ударів по позиціях росіян на окупованих територіях. Так чи інакше, пізніше з'ясувалось, що мова йде саме про повне припинення обміну.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) зрештою підтвердив, що Вашингтон призупинив поставку озброєння, а також обмін розвідувальними даними з Україною.

Окремо варто додати, що перед цим, 28 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де виникла напружена дискусія між ним, президентом США Дональдом Трампом й віцепрезидентом Ді Венсом. Після цього американська сторона ухвалила рішення тимчасово зупинити надання підтримки Україні.

4 березня Зеленський заявив, що Україна прагне якомога швидше розпочати переговорний процес для досягнення стабільного миру, а Трамп, своєю чергою, висловив думку, що Москва також нібито готова до припинення бойових дій.