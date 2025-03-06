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Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные, - Лекорню

Фото: Себастьян Лекорню, глава Министерства обороны Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция готова заменить Соединенные Штаты Америки (США) в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует france24.

"Франция предлагает Украине разведывательные данные", - заявил Лекорню.

Приостановление обмена разведданными США с Украиной

Вчера, 5 марта, СМИ сообщили, что Вашингтон остановил обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России. Однако отмечалось, что Штаты якобы и в дальнейшем передают данные для ударов по позициям россиян на оккупированных территориях. Так или иначе, позже выяснилось, что речь идет именно о полном прекращении обмена.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в конце концов подтвердил, что Вашингтон приостановил поставку вооружения, а также обмен разведывательными данными с Украиной.

Отдельно стоит добавить, что перед этим, 28 февраля, президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, где возникла напряженная дискуссия между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом. После этого американская сторона приняла решение временно остановить предоставление поддержки Украине.

4 марта Зеленский заявил, что Украина стремится как можно скорее начать переговорный процесс для достижения стабильного мира, а Трамп, в свою очередь, высказал мнение, что Москва также якобы готова к прекращению боевых действий.

 

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Война в УкраинеФранцияСоединенные Штаты Америки