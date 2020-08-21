Франция, Британия и Германия выступили против возобновления санкции против Ирана

Париж, Лондон и Берлин не разделяют санкционные планы США

Франция, Великобритания и Германия не поддерживают попытки США восстановить санкции ООН против Ирана. Главы МИД трех стран заявили, что инициатива Вашингтона не совместима с их усилиями в поддержку иранской ядерной сделки.

Об этом говорится в совместном заявление глав МИД этих стран после их встречи в Берлине для обсуждения Ирана, сообщает Reuters.

"Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - говорится в заявлении.

В то же время госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире ООН заявил, что представители Германии, Франции и Великобритании ранее на консультациях с США выступали в поддержку продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Наши друзья в Германии, Франции и Соединенном Королевстве приватно заявляли мне, что тоже не хотят снятия эмбарго. Но в конечном счете они не представили сегодня никаких альтернатив и возможностей", - сказал он.

По словам Помпео, нежелание других стран продлевать эмбарго ставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совбез ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций против Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.