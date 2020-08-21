Франція, Британія і Німеччина виступили проти відновлення санкції проти Ірану

Париж, Лондон і Берлін не поділяють санкційні плани США

Франція, Велика Британія і Німеччина не підтримують спроби США відновити санкції ООН проти Ірану. Глави МЗС трьох країн заявили, що ініціатива Вашингтона не сумісна з їх зусиллями в підтримку іранської ядерної угоди.

Про це йдеться в спільному заяву глав МЗС цих країн після їх зустрічі в Берліні для обговорення Ірану, повідомляє Reuters.

"Ми не можемо схвалити цю ініціативу, яка не сумісна з нашими зусиллями в підтримку Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми", - йдеться в заяві.

У той же час держсекретар США Майкл Помпео на прес-конференції в штаб-квартирі ООН заявив, що представники Німеччини, Франції і Великої Британії раніше на консультаціях з США виступали на підтримку продовження збройового ембарго відносно Ірану.

"Наші друзі в Німеччині, Франції та Сполученому Королівстві приватно заявляли мені, що теж не хочуть зняття ембарго. Але в кінцевому рахунку вони не представили сьогодні ніяких альтернатив і можливостей", - сказав він.

За словами Помпео, небажання інших країн продовжувати ембарго ставить під загрозу стабільність на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

20 серпня держсекретар США Майкл Помпео передав в Радбез ООН документи про намір США почати відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що США не можуть застосувати механізм відновлення санкцій проти Ірану, оскільки Вашингтон вийшов з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Згідно з умовами Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, будь-який учасник угоди (Росія, США, Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина) може запустити процедуру повернення санкцій відносно Ірану в разі порушення ним умов угоди. Однак США вийшли з СВПД в 2018 році.