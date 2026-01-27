Франція блокує закупівлю для України ракет Storm Shadows, - The Telegraph

У Євросоюзі загострилися розбіжності з питання використання європейського кредиту для військових закупівель України, зокрема в частині придбання озброєння за межами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph .

Франція виступила проти пом'якшення правил, які дозволили б Україні використовувати європейський кредит для закупівлі британського озброєння.

Париж наполягає на тому, що кошти нового фінансового інструменту мають витрачатися виключно всередині Євросоюзу, з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на документи нового оборонного плану ЄС, Франція не підтримала ініціативу щодо спрощення закупівель британських крилатих ракет Storm Shadow для України.

Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, значна частина якого призначена для фінансування поставок озброєнь для ЗСУ.

Розбіжності всередині ЄС

За даними видання, коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити чинні обмеження, щоб Київ міг купувати британську зброю за рахунок цього кредиту.

"Коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити правила, що дозволяють офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Однак Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені всередині ЄС", - ідеться в статті.

Згідно з чинними правилами, дві третини коштів мають спрямовуватися на закупівлі у європейських та українських виробників, що обмежує можливості придбання озброєння поза Євросоюзом.

Потреби України та суперечка навколо Storm Shadow

Документи, з якими ознайомилася The Telegraph, свідчать, що українська сторона оцінює потребу у військовій техніці, виробленій поза межами ЄС, у 24 млрд євро у 2026 році.

"Ця цифра здебільшого стосується постачань американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, але ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити", - пише видання.

У цьому контексті британські ракети Storm Shadow розглядалися як можливе рішення. Автори ініціативи запропонували чотирирівневу систему пріоритетів, яка дала б змогу Великій Британії посісти більш високе місце в ланцюжку закупівель за умови готовності забезпечити потреби України.

Політичні мотиви і критика

За словами дипломатичного джерела, Франція відкинула цю ідею, наполягаючи на стратегічній автономії ЄС.

"Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, здебільшого від США, через розрив відносин із президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію", - зазначає видання.

Такий підхід уже викликав критику всередині ЄС, оскільки може обмежити здатність України протистояти повітряним атакам.

"Спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди", - повідомив співрозмовник The Telegraph.

Він додав, що ще вісім країн, включно з Німеччиною, виступили за більш гнучкий підхід до Великої Британії, проте офіційно до коаліції не приєдналися.