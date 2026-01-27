Франція блокує закупівлю для України ракет Storm Shadows, - The Telegraph
У Євросоюзі загострилися розбіжності з питання використання європейського кредиту для військових закупівель України, зокрема в частині придбання озброєння за межами ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph.
Франція виступила проти пом'якшення правил, які дозволили б Україні використовувати європейський кредит для закупівлі британського озброєння.
Париж наполягає на тому, що кошти нового фінансового інструменту мають витрачатися виключно всередині Євросоюзу, з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.
Як повідомляє The Telegraph з посиланням на документи нового оборонного плану ЄС, Франція не підтримала ініціативу щодо спрощення закупівель британських крилатих ракет Storm Shadow для України.
Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, значна частина якого призначена для фінансування поставок озброєнь для ЗСУ.
Розбіжності всередині ЄС
За даними видання, коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити чинні обмеження, щоб Київ міг купувати британську зброю за рахунок цього кредиту.
"Коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити правила, що дозволяють офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Однак Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені всередині ЄС", - ідеться в статті.
Згідно з чинними правилами, дві третини коштів мають спрямовуватися на закупівлі у європейських та українських виробників, що обмежує можливості придбання озброєння поза Євросоюзом.
Потреби України та суперечка навколо Storm Shadow
Документи, з якими ознайомилася The Telegraph, свідчать, що українська сторона оцінює потребу у військовій техніці, виробленій поза межами ЄС, у 24 млрд євро у 2026 році.
"Ця цифра здебільшого стосується постачань американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, але ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити", - пише видання.
У цьому контексті британські ракети Storm Shadow розглядалися як можливе рішення. Автори ініціативи запропонували чотирирівневу систему пріоритетів, яка дала б змогу Великій Британії посісти більш високе місце в ланцюжку закупівель за умови готовності забезпечити потреби України.
Політичні мотиви і критика
За словами дипломатичного джерела, Франція відкинула цю ідею, наполягаючи на стратегічній автономії ЄС.
"Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, здебільшого від США, через розрив відносин із президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію", - зазначає видання.
Такий підхід уже викликав критику всередині ЄС, оскільки може обмежити здатність України протистояти повітряним атакам.
"Спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди", - повідомив співрозмовник The Telegraph.
Він додав, що ще вісім країн, включно з Німеччиною, виступили за більш гнучкий підхід до Великої Британії, проте офіційно до коаліції не приєдналися.
Нагадуємо, що Франція не долучилася до американської ініціативи PURL щодо поставок озброєння Україні, водночас заявляє про готовність надавати підтримку іншими інструментами та наголошує на необхідності зміцнення власних оборонних спроможностей Євросоюзу.
Зазначимо, що Франція планує проведення масштабних військових навчань Orion-26, які триватимуть майже три місяці і стануть одними з найбільших за останні роки, об'єднавши військових із близько двох десятків країн; активна фаза маневрів стартує 8 лютого на атлантичному узбережжі і завершиться наприкінці квітня.