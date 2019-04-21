Во Франции заявили о почти полном спасении Нотр-Дама от риска разрушения

Во Франции пострадавший в результате пожара собор Парижской Богоматери практически спасен от разрушения. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер, передает Ouest-France.



Он сообщил, что собор "в настоящее время почти что спасен от разрушения".

По его словам, все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Напомним, в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предположил, что некий сбой в компьютерной системе мог привести к пожару в Нотр-Дам де Пари. Добавим, несколько версий причины возгорания собора. В частности, пожарные считают, что это произошло из-за работы по реставрации здания. По версии прокуратуры, свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери нет.

Мэрия Парижа приняла решение построить рядом с пострадавшим во время пожара Нотр-Дам де Пари временный деревянный собор.