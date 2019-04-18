В Париже построят деревянный Нотр-Дам

Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Деревянное сооружение останется на площади перед настоящим Нотр-Дамом до конца восстановительных работ

Мэрия Парижа приняла решение построить рядом с пострадавшим во время пожара Нотр-Дам де Пари временный деревянный собор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNEWS в Twitter.

Его установка начнется в ближайшее время.

Мэр Парижа Энн Идальго заявил о согласие муниципалитета предоставить "часть двора" для строительства деревянной церкви. Оно руководствуется желанием сделать это символическое место привлекательнее. Решение уже официально принято.

"Во временном соборе можно будет молиться и будут проводиться службы. Также оно удовлетворит интерес туристов, желающих посетить это место. К слову, их число в 2017 году достигло 12 млн", - заявил мэр Парижа Энн Идальго.

Деревянное сооружение останется на площади перед настоящим Нотр-Дамом до конца восстановительных работ, которые, по обещанию президента Макрона, будут завершены за пять лет.

Слушания по делу о пожаре продолжаются сейчас в парижском суде, и случившемся квалифицируется как "непреднамеренное уничтожение огнем".

Une "cathédrale éphémère en bois" sera construite sur le parvis de Notre-Dame, a annoncé Mgr Patrick Chauvet sur CNEWS pic.twitter.com/x43mE0eNks — CNEWS (@CNEWS) 18 апреля 2019 г.

Напомним, 15 апреля вечером в столице Франции горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не обнаружила признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается. В настоящий момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.

Отметим, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль. Также горела одна из башен, однако спасатели успели ее затушить. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

Кроме того, сумма пожертвований на реконструкцию после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро. Отмечается, что 16 апреля в первый день сбора средств среди граждан было пожертвовано более чем на 136 млн евро.