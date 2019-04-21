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У Франції заявили про майже повний порятунок Нотр-Дама від ризику руйнування

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 17:45
У Франції заявили про майже повний порятунок Нотр-Дама від ризику руйнування
Фото: пожежа в Нотр-Дамі (twitter.com/PompiersParis)

Всі нестабільні частини собору стабілізували

У Франції постраждалий в результаті пожежі собор Паризької Богоматері практично врятовано від руйнування. Про це заявив міністр культури Франції Франк Ріестер, передає Ouest-France.

Він повідомив, що собор "в даний час майже що врятований від руйнування".

За його словами, всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Нагадаємо, в Парижі увечері 15 квітня загорівся Собор Богоматері, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

Настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шові припустив, що якийсь збій в комп'ютерній системі міг призвести до пожежі в Нотр-Дам де Парі. Додамо, що кілька версій причини займання собору. Зокрема, пожежники вважають, що це сталося через роботу з реставрації будівлі. За версією прокуратури, свідоцтва навмисного підпалу собору Паризької Богоматері немає.

Мерія Парижа прийняла рішення побудувати поруч з постраждалим під час пожежі Нотр-Дам де Парі тимчасовий дерев'яний собор.

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