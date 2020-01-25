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Во Франции зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом

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Заболел родственник одного из пациентов

Во Франции зафиксировали уже три случая заражения коронавирусом, который начал распространяться из китайского города Ухань. Об этом сообщает France24.

Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, власти подтвердили два случая заболевания, первые в Европе. А в отдельном заявлении министерство проинформировало о третьем случае - речь шла о родственнике одного из уже больных пациентов.

Напомним, в пятницу во Франции обнаружили два случая заболевания новым коронавирусом 2019 nCoV, который вызывает пневмонию.

Как писало РБК-Украина ранее, третий случай заражения новым типом коронавируса 2019 nCoV зафиксировали в Японии.

Подчеркнем, количество погибших от нового вируса в Китае превысило 40 человек. По подтвержденным данным, более тысяча жителей страны были заражены вирусом. Только в течение 24 января в Ухане от вируса умерли 15 человек.

Так, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

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