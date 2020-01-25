Во Франции зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом

Во Франции зафиксировали уже три случая заражения коронавирусом, который начал распространяться из китайского города Ухань. Об этом сообщает France24.

Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, власти подтвердили два случая заболевания, первые в Европе. А в отдельном заявлении министерство проинформировало о третьем случае - речь шла о родственнике одного из уже больных пациентов.

Напомним, в пятницу во Франции обнаружили два случая заболевания новым коронавирусом 2019 nCoV, который вызывает пневмонию.

Как писало РБК-Украина ранее, третий случай заражения новым типом коронавируса 2019 nCoV зафиксировали в Японии.

Подчеркнем, количество погибших от нового вируса в Китае превысило 40 человек. По подтвержденным данным, более тысяча жителей страны были заражены вирусом. Только в течение 24 января в Ухане от вируса умерли 15 человек.

Так, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.