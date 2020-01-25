У Франції зафіксували уже три випадки зараження китайським вірусом

У Франції зафіксували уже три випадки зараження коронавірусом, який почав поширюватися з китайського міста Ухань. Про це повідомляє France24.

Вказано, що два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - у південно-західному місті Бордо.

За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєс Бузин, влада підтвердила два випадки захворювання, перші в Європі. А в окремій заяві міністерство проінформувало про третій випадок - йшлося про родича одного з вже хворих пацієнтів.

Нагадаємо, у п'ятницю у Франції виявили два випадки захворювання на новий коронавірус 2019 nCoV, який викликає пневмонію.

Як писало РБК-Україна раніше, третій випадок зараження новим типом коронавірусу 2019 nCoV зафіксували в Японії.

Підкреслимо, кількість загиблих від нового вірусу в Китаї перевищила 40 осіб. За підтвердженими даними, понад тисячу жителів країни були заражені вірусом. Лише 24 січня в Ухані від вірусу померли 15 осіб.

Так, у Китаї станом на зараз оголошено найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі здоров'ям населення, вже у 25 провінціях, містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах Китаю із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.