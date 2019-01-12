Во Франции задержали 5 участников движения "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Задержанные направлялись на автомобиле в Бурж, где сегодня проходит протест

В субботу, 12 января, французские правоохранители задержали 5 участников движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным полиции, в автомобиле, на котором передвигались задержанные, правоохранители обнаружили оружие. Кроме того, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что задержанные направлялись в французский город Бурж, где сегодня, 12 января, возобновились антиправительственные протесты "желтых жилетов".

"Пятеро мужчин, которые в автомобиле направлялись в Бурж, где в субботу собрались "желтые жилеты", были задержаны", - сообщили в прокуратуре Буржа.

Отмечается, что кроме Парижа и Буржа о возобновлении протестов объявили в деловом квартале в пригороде столицы Дефанс.

Напомним, в пятницу, 11 января, в Бельгии на участника акции бельгийских "желтых жилетов", которые перекрыли автомагистраль Льеж - Маастрихт вблизи города Визе наехал грузовик, в результате чего протестующий умер.

Ранее, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что почти 60% дорожных радаров были повреждены с начала движения "желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетов" получают поддержку из зарубежья. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающей на многих языках.