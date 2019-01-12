У Франції затримали 5 учасників руху "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Затримані прямували на автомобілі до Буржа, де сьогодні відбувається протест

У суботу, 12 січня, французькі правоохоронці затримали 5 учасників руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними поліції, у автомобілі, на якому пересувалися затримані, правоохоронці виявили зброю. Крім того, водій транспортного засобу знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Попередньо встановлено, що затримані направлялися до французького міста Бурж, де сьогодні, 12 січня, відновилися антиурядові протести "жовтих жилетів".

"П'ятеро чоловіків, які в автомобілі прямували до Буржа, де в суботу зібралися "жовті жилети", були затримані", - повідомили в прокуратурі Буржа.

Зазначається, що крім Парижа та Буржа про відновлення протестів оголосили у діловому кварталі в передмісті столиці Дефанс.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, у Бельгії на учасника акції бельгійських "жовтих жилетів", які перекрили автомагістраль Льєж - Маастрихт поблизу міста Візе наїхала вантажівка, в результаті чого протестувальник помер.

Раніше, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що майже 60% дорожніх радарів були пошкоджені з початку руху "жовтих жилетів".

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетів" отримують підтримку із закордону. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT), що мовить багатьма мовами.