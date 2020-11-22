Во Франции выявили ферму норок, зараженную COVID-19

Франция впервые обнаружила присутствие COVID-19 на норковой ферме в Eure-et-Loir. В воскресенье об этом объявили в министерстве сельского хозяйства.

Об этом сообщает Le Figaro.

Министерство распорядилось уничтожить всех 1000 животных на ферме.

Из четырех норковых ферм в стране на одной отсутствует вирус, на двух последних ведутся анализы, результаты которых ожидаются в течение недели.

Несколько европейских стран уже сообщили о заражении норковых ферм мутировавшим коронавирусом. В основном вирус выявлен в Дании, а также в Нидерландах, затем в Швеции и Греции, а отдельные случаи были обнаружены в Италии и в Испании.

Ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

В Управлении ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщили, что 17 млн норок были уничтожены из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса, является поспешным.

В Швеции на норковых фермах выявили заражения коронавирусом. Несколько сотрудников получили положительные тесты на COVID-19.