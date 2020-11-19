В Швеции обнаружили коронавирус на норковых фермах

Фото: норка (pixabay)

В Швеции на норковых фермах выявили заражения коронавирусом. Несколько сотрудников получили положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает Independent.

Издание не уточняет количество людей, которые сдали положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют пробы, взятые у больных людей и норок, чтобы понять, есть ли связь между этими штаммами.

Напомним, ранее в Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса является поспешным.

Позже стало известно, что правительство Дании не может сейчас ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых коллизий.

Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

18 ноября в Управлении ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщили, что 17 млн норок были уничтожены из-за мутировавшего штамма коронавируса.