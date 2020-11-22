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У Франції виявили ферму норок, заражену COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Коронавірус виявляють на норкових фермах по всій Європі

Франція вперше виявила присутність COVID-19 на норковій фермі в Eure-et-Loir. У неділю про це повідомили в міністерстві сільського господарства.

Про це повідомляє Le Figaro.

Міністерство розпорядилося знищити всіх 1000 тварин на фермі.

З чотирьох норкових ферм в країні на одній відсутній вірус, на двох останніх ведуться аналізи, результати яких очікуються протягом тижня.

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Кілька європейських країн вже повідомили про зараження норкових ферм коронавірусом. В основному вірус виявлений у Данії, а також у Нідерландах, потім у Швеції і Греції, а окремі випадки були виявлені в Італії і в Іспанії.

Раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

В Управлінні ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомили, що 17 млн норок були знищені через новий штам коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу, є поспішним.

У Швеції на норкових фермах виявили зараження коронавірусом. Кілька співробітників отримали позитивні тести на COVID-19.

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