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У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 09:00
У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус
Фото: Олів'є Віра (з відкритих джерел)

У Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра заявив, що всі, у кого раніше діагностували коронавірус в країні, одужали. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Віра заявив, що у Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом.

"На території Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, який був госпіталізований в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - зазначив Віра.

Нагадаємо, поліцейську дільницю в 13-му окрузі Парижа (Франція) вчора було заблоковано після того, як китайський турист, який прийшов у відділок подати скаргу про крадіжку, відчув себе погано. Потім стало відомо, що у нього не було коронавірусу.

Проте в Італії кількість жертв коронавірусу стрімко зростає. В Італії, за станом на 19:00 24 лютого, зафіксовано 229 випадків захворювання коронавірусом.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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