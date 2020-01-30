Во Франции увеличилось количество заболевших коронавирусом

Во Франции количество заболевших на новый китайский коронавирус возросло до шести человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании. Он госпитализирован в Париже.

По словам Саломона, этот мужчина "контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии".

Напомним, 30 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с украинцами, которых эвакуировали из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Из китайского Санья домой вернулись 158 украинцев.

Кроме того, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространение китайской коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигла 7830 человек, из которых 170 человек погибли.