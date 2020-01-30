У Франції збільшилася кількість хворих коронавірусом

У Франції кількість хворих на китайський новий коронавірус зросло до шести осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Директор головного управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон оголосив, що захворювання діагностовано у лікаря приватної компанії. Він госпіталізований в Парижі.

За словами Саломона, цей чоловік "контактував з людиною, у якого потім підтвердився випадок зараження в Азії".

Нагадаємо, 30 січня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув літак з українцями, яких евакуювали з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавіруса. З китайського Санья додому повернулися 158 українців.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Додамо, що кількість хворих коронавірусом в Китаї за станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.