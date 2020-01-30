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В "Борисполь" прилетел самолет с эвакуированными из Китая украинцами

Новости » Общество     30.01.2020 - 15:00
В "Борисполь" прилетел самолет с эвакуированными из Китая украинцами
Иллюстративное фото (flyuia.com)

Из города Санья домой вернулись 158 украинцев

В аэропорт "Борисполь" прилетел самолет, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань из-за нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Согласно информации на сайте аэропорта, самолет принадлежит авиакомпании Sky Up Airlines.

В &quot;Борисполь&quot; прилетел самолет с эвакуированными из Китая украинцами

Как сообщается, из города Санья домой вернулись 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения вируса, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

По прибытии в аэропорт у всех пассажиров самолета измерили температуру. При этом отмечается, что других проверок не проводилось.

Некоторых украинцев удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Напомним, авиакомпания МАУ выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинцев из-за вспышки нового коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Кроме того, исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом.

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