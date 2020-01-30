В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США

В Соединенных Штатах новый коронавирус впервые передался от человека к человеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США.

Отмечается, что заболевшим является мужчина, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина в ернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж, оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.

Напомним, 30 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с украинцами, которых эвакуировали из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Из китайского Санья домой вернулись 158 украинцев.

Кроме того, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространение китайской коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигла 7830 человек, из которых 170 человек погибли.