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Во Франции за сутки умерли 365 человек от коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 22:14
Во Франции за сутки умерли 365 человек от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Во Франции количество умерших от коронавируса возросло до 1696 человек

Во Франции за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 365 человек, в том числе один подросток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Сообщается, что во Франции численность инфицированных приближается к 30 тысячам.

За последние 24 часа зарегистрировали смерть 365 пациентов, количество умерших от коронавируса возросло до 1696 человек. Среди умерших - 16-летняя девушка из региона Иль-де-Франс.

Напомним, из-за коронавируса во Франции умерли 240 человек в течение последних суток, это является наибольшим показателем с начала эпидемии в стране.

Как сообщало РБК-Украина, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающее введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса. Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

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