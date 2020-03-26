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Коронавирус во Франции: Макрон объявил военную операцию

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 08:39
Коронавирус во Франции: Макрон объявил военную операцию
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Французские военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает RFI.

Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", - сказал президент.

Французкий лидер также призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Напомним, из-за коронавируса во Франции умерли 240 человек в течение последних суток, это является наибольшим показателем с начала эпидемии в стране.

Также Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающее введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

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Новости Украины Франциявоенная операцияЭммануэль МакронКоронавирус
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