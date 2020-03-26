ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції за добу померли 365 осіб від коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 22:14
У Франції за добу померли 365 осіб від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

У Франції кількість померлих від коронавірусу зросла до 1696 осіб

У Франції за добу від коронавірусу COVID-19 померли 365 осіб, в тому числі один підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Повідомляється, що у Франції чисельність інфікованих наближається до 30 тисяч.

За останні 24 години зареєстрували смерть 365 пацієнтів, кількість померлих від коронавірусу зросла до 1696 осіб. Серед померлих - 16-річна дівчина з регіону Іль-де-Франс.

Нагадаємо, через коронавірус у Франції померли 240 осіб протягом останніх діб, це є найбільшим показником з початку епідемії в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає запровадження особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні" функції.

У Британії не виключають продовження жорстких заходів на півроку через коронавірус Офіс президента звернувся до жителів Криму через коронавірус
Новини України ФранціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся