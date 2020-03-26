У Франції за добу померли 365 осіб від коронавірусу

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У Франції кількість померлих від коронавірусу зросла до 1696 осіб

У Франції за добу від коронавірусу COVID-19 померли 365 осіб, в тому числі один підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Повідомляється, що у Франції чисельність інфікованих наближається до 30 тисяч.

За останні 24 години зареєстрували смерть 365 пацієнтів, кількість померлих від коронавірусу зросла до 1696 осіб. Серед померлих - 16-річна дівчина з регіону Іль-де-Франс.

Нагадаємо, через коронавірус у Франції померли 240 осіб протягом останніх діб, це є найбільшим показником з початку епідемії в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає запровадження особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні" функції.