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ВСУ продолжают наступление на южном фронте и удары по тылам, - британская разведка

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 09:09
ВСУ продолжают наступление на южном фронте и удары по тылам, - британская разведка Фото: наступление ВСУ на южном фронте продолжается (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Украины также обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

По данным британской разведки, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации, считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте. Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.

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