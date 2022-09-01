ВСУ продолжают наступление на южном фронте и удары по тылам, - британская разведка

Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Украины также обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

По данным британской разведки, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации, считают в Минобороны Британии.