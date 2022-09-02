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У Франції сумніваються, що Україна зможе повернути собі всі окуповані Росією території

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П'ятниця 02 вересня 2022 00:18
У Франції сумніваються, що Україна зможе повернути собі всі окуповані Росією території Фото: У Франції сумніваються, що Україна зможе повернути собі всі окуповані Росією території (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Франції не впенені, що Україні вдасться повернути всі свої території, які окупувала Росія. Водночас там сумніваються у припиненні вогню найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, яке оприлюднило заяву постійного представника французької держави у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єра.

Дипломат "боїться", що бойові дії "триватимуть ще деякий час".

"Не думаю, що припинення вогню настане найближчим часом. Я трохи скептично ставлюся до здатності України повернути свої втрачені території", - сказав де Рів'єр.

Окрім цього, він додав, що "був би здивований, якби Україна могла вигнати росіян з Донбасу або Криму".

Нагадаємо, попри будь-які висловлювання та заяви, які звучать із Європи, ЗСУ нещадно знищують російських окупантів.

Ба більше, наші воїни продовжують наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по пунктах управління і тилового забезпечення ворога.

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