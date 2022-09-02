У Франції сумніваються, що Україна зможе повернути собі всі окуповані Росією території

У Франції не впенені, що Україні вдасться повернути всі свої території, які окупувала Росія. Водночас там сумніваються у припиненні вогню найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu , яке оприлюднило заяву постійного представника французької держави у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єра.

Дипломат "боїться", що бойові дії "триватимуть ще деякий час".

"Не думаю, що припинення вогню настане найближчим часом. Я трохи скептично ставлюся до здатності України повернути свої втрачені території", - сказав де Рів'єр.

Окрім цього, він додав, що "був би здивований, якби Україна могла вигнати росіян з Донбасу або Криму".