В результаті сутичок у Парижі затримали 412 осіб

Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Також в результаті зіткнень 133 особи отримали травми

Поліція Парижа повідомила, що в результаті зіткнень 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на паливо з 2019 та правоохоронцями 412 человек заарештували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Також повідомляється, що 133 людини отримали травми, в їх числі співробітники поліції.

У Парижі протестують будували барикади посеред вулиць в центрі міста, запалювали піротехніку, руйнували власність і кидали каміння в поліцейських.

Напередодні повідомлялося, що поліція затримала 260 людей. Майже 100 осіб, серед яких 14 поліцейських, отримали поранення. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Франції, в суботніх протестах, які були організовані рухом "Жовті жилети", по всій країні взяло участь близько 75 тис. демонстрантів.

Нагадаємо, влада Франції можуть ввести режим надзвичайного стану з-за протестних акцій в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.