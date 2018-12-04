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Премьер Франции объявил о приостановке роста налогов на топливо

Новости » Политика    04.12.2018 - 13:52
Премьер Франции объявил о приостановке роста налогов на топливо
Фото: Эдуард Филипп (twitter.com/EPhilippePM)

Правительство пошло на уступке участникам массовых протестов

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп официально объявил о приостановке роста налогов на топливо на фоне массовых протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что Филипп сегодня подтвердил приостановку роста налогов, который автоматически означал подорожание топлива.

Премьер Франции объявил о приостановке роста налогов на топливо

Отметим, сегодня утром ряд СМИ со ссылкой на источники в правительстве Франции сообщил, что из-за протестов приостановят рост цен на топливо. По данным AFP, французский премьер должен был сделать соответствующее заявление на встрече с депутатами партии "Вперед, республика".

Планы правительства по увеличению налогов вызвали массовые протесты движения "желтых жилетов", которое организовалось посредством интернета и социальных сетей. Инициатива призыва исходила от автомобилиста, который еще в мае опубликовал петицию с целью снизить цены на топливо. Петиция фактически оставалась незамеченной до публикации в газете Parisien в середине октября, после чего уже в ноябре по всей стране вспыхнули протесты.

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