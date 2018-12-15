Катастрофа Су-27: на месте аварии работают следователи ГБР

Фото: Су-27 (GeneralStaff.ua)

Расследованием крушения военного самолета занимается Госбюро расследований и военная прокуратура

На место падение военного самолета Су-27, который разбился 15 декабря, в Житомирской области, выехали следователи Государственного бюро расследований. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

Известно, что сейчас на месте аварии работает совместная следственная группа центрального аппарата ГБР и территориального управления, расположенного в Хмельницком. Также с ними работает группа военных прокуроров военной прокуратуры Центрального региона.

В настоящее время следователи Госбюро расследований и открыли уголовное производство относительно обстоятельств аварии военного самолета Су-27, в результате которой погиб его пилот.

"Уголовное производство открыто по статье 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним). Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в результате аварии истребителя Су-27 в Житомирской области погиб пилот Александр Фоменко. Погибший - пилот 1975 года рождения, летчик первого класса, прошел АТО. Авария произошла 15 декабря около 15:00. Самолет разбился в момент, когда заходил на посадку после плановых полетов.

Ранее, 16 октября 2018, в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в результате катастрофы погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.