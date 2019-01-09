Во Франции в горах нашли обломки пропавшего истребителя

Фото: истребитель (osd mil)

Поиски пилотов продолжаются

Обломки истребителя "Мираж-2000", который исчез с радара около 11 часов дня в среду, были обнаружены в департаменте Юра. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еurope1.

Спасатели сообщают, что поиски пилотов продолжаются.

Напомним, 9 января во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту самолета находились два человека. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

Отметим, расследованием крушения военного самолета занимается Государственное бюро расследований и военная прокуратура. Открыто уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).