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Во Франции с радаров пропал истребитель

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 16:33
Во Франции с радаров пропал истребитель
Фото: истребитель (osd mil)

Один из местных жителей сообщил, что слышал взрыв

Во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту самолета находились два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на L'Est Republicain.

Сообщается, что истребитель пропал в гористой местности между департаментами Юра и Ду. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

Как отмечает L'Est Republicain, один из местных жителей сообщил корреспонденту издания, что слышал взрыв. 

Напомним, в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо - 2018" погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

Отметим, расследованием крушения военного самолета занимается Государственное бюро расследований и военная прокуратура. Открыто уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

 

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