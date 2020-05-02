Во Франции продлили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения

Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

Чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения продлили до 24 июля

Власти Франции продлили режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса до 24 июля. Об этом сообщает France 24.

Так, в предложении, которое должно быть передано в парламент 27 апреля говорится, что планы по отмене чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения будут "преждевременными" и "могут привести к усилению риска вспышки".

"Нам придется еще некоторое время пожить с вирусом", - заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

В законопроекте также изложены условия карантина для людей, которые прибывают во Францию ​​из-за границы.

Напомним, во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры. Так, в стране ослабят ограничение на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране. Ограничение на передвижение в стране были продлены до 11 мая.

Добавим, что Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина. Карантин и его меры будут продлены до 10 мая. Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения вируса.