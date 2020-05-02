У Франції продовжили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я

Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

Надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я продовжили до 24 липня

Влада Франції продовжили режим надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я через пандемії коронавірусу до 24 липня. Про це повідомляє France 24.

Так, в реченні, яке має бути передано до парламенту 27 квітня кажуть, що плани щодо скасування надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я будуть "передчасними" і "можуть призвести до посилення ризику спалаху".

"Нам доведеться ще деякий час пожити з вірусом", - заявив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

У законопроекті також викладено умови карантину для людей, які прибувають у Францію з-за кордону.

Нагадаємо, у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи. Так, в країні послаблять обмеження на пересування людей, а також відкриють дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон продовжив заходи з обмеження пересувань по країні. Обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 травня.

Додамо, що Еммануель Макрон оголосить про продовження карантину. Карантин та його заходи будуть продовжені до 10 травня. Французька влада побоюється сценарію другої хвилі з-за поспішного зняття обмежень, тому їх будуть відміняти поступово і тільки після стабілізації рівня поширення вірусу.