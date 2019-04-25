Во Франции полиция начала проверку Нотр-Дама после пожара

Французские полицейские начали осматривать собор Нотр-Дам де Пари впервые после пожара. Об этом сообщает Associated Press.

Эксперты из трех полицейских учреждений будут собирать образцы и искать улики относительно того, что вызвало пожар. На прошлой неделе полиция приходила с предварительным визитом, но не смогла провести тщательный осмотр до тех пор, пока структура собора не была защищена.

Напомним, в Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари. В результате происшествия обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось также спасти терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Ранее РБК-Украина сообщала, что власти Парижа приняли решение построить рядом с пострадавшим во время пожара Нотр-Дама временный деревянный собор. Во временном соборе можно будет молиться и будут проводиться службы.

Кроме того, в Париже собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Також представитель компании, которая устанавливала строительные леса, сообщил, что рабочие нарушали правила безопасности и курили на месте проведения работ. Однако, он исключил наличие связи между курением рабочих и пожаром в соборе.