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Пожар в Нотр-Даме: рабочие нарушали запрет на курение

Новости » Происшествия    24.04.2019 - 15:46
Пожар в Нотр-Даме: рабочие нарушали запрет на курение
Фото: Нотр-Дам де Пари (GettyImages)

Представители компания исключают наличие связи между курением рабочих и пожаром в соборе

Компания Le Bras Frères, которая устанавливала строительные леса вокруг шпиля собора Нотр-Дам де Пари, признала, что некоторые ее сотрудники нарушали запрет на курение на месте проведения работ. Об этом сообщает BFMTV.

Однако, представители компания исключают наличие связи между курением рабочих и пожаром в соборе.

"Действительно, некоторые работники время от времени позволяли себе игнорировать запрет, и мы очень сожалеем по этому поводу", - заявил представитель компании Марк Ашкенази.

Заявление компании стало ответом на статью французской газеты Canard enchaîné, в которой утверждалось, что на месте проведения строительных работ было найдено семь окурков.

Ашкенази отметил, что "плохо потушенный окурок ни в коем случае не мог стать причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери".

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Столичная мэрия приняла решение построить рядом с пострадавшим во время пожара Нотр-Дам де Пари временный деревянный собор. Во временном соборе можно будет молиться и будут проводиться службы. 

Кроме того, в Париже собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

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