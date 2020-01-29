Во Франции подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

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Сейчас пациентка находится в реанимации

Во Франции подтвердили пятый случай заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что заболевшая это дочерь 80-летнего китайца, госпитализированного во вторник "в серьезном состоянии".

Известно, что сейчас пациентка находится в реанимации.

Напомним, во Франции подтвердили четвертый случай заражения новым коронавирусом. Как сообщается, турист из Китая был госпитализирован в Париже в тяжелом клиническом состоянии.

Напомним, в Соединенных Штатах зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая. А еще в Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг.

Кроме того, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.

Как сообщает РБК-Украина, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.