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Во Франции подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом

Новости » Общество     28.01.2020 - 20:07
Во Франции подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Турист из Китая был госпитализирован в Париже

Во Франции подтвердили четвертый случай заражения новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, турист из Китая был госпитализирован в Париже в тяжелом клиническом состоянии.

"Госпитализированный находится в Париже. Он родом из провинции Хубэй, наиболее пострадавшей в Китае. В настоящее время он находится в реанимации", - заявил министр здравоохранения Жером Саломон.

Напомним, группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Отмечается, что начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

Кроме того, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.

Добавим, что в Соединенных Штатах зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая. А еще в Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг.

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