У Франції підтвердили п'ятий випадок зараження коронавірусом

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Зараз пацієнтка знаходиться в реанімації

У Франції підтвердили п'ятий випадок захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що це хвора донька 80-річного китайця, госпіталізованого у вівторок "в серйозному стані".

Відомо, що зараз пацієнтка знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, у Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом. Як повідомляється, турист з Китаю був госпіталізований в Парижі у важкому клінічному стані.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю. А ще у Німеччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Відзначається, що зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайського коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Як повідомляє РБК-Україна, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавіруса 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де був зафіксовано спалах коронавіруса.