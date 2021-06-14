Во Франции первую прививку от COVID получили более 30 млн человек

Во Франции с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили почти 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.

Напомним, с 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов.

Кроме того, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки было сделано 11 млн.

Добавим, что в конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час полностью отменят 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Британии отложили снятие карантинных ограничений на четыре недели. В Соединенном Королевстве меры будут сняты 19 июля.