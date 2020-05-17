Во Франции недовольны решением Италии об открытии границ

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо согласовывать решение об открытии границ. Он намерен обсудить этот вопрос с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, заявление итальянских властей об открытии границ для туристов не соответствуют идее солидарности.

"Для нас очень важно согласовывать решения на европейском уровне, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Сегодня этого не происходит", - подчеркнул он.

Напомним, Италия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса.

Отметим, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем, Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС.

Также РБК-Украина писало, что правительство Чехии планирует открыть общие границы с Австрией и Словакией 8 июня. Однако Чехия не ведет переговоров с Германией об открытии границ, поскольку там не настолько стабильная ситуация с распространением коронавируса.