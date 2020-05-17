У Франції незадоволені рішенням Італії про відкриття кордонів

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер вважає, що країнам Європейського союзу (ЄС) необхідно погоджувати рішення про відкриття кордонів. Він має намір обговорити це питання з главою МВС Італії Лучаной Ламорджезе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, заява італійських властей про відкриття кордонів для туристів не відповідають ідеї солідарності.

"Для нас дуже важливо узгоджувати рішення на європейському рівні, особливо в тому, що стосується Шенгенської зони. Сьогодні цього не відбувається", - підкреслив він.

Нагадаємо, Італія відкриває кордони з 3 червня на тлі пандемії коронавірусу.

Відзначимо, 13 травня, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавірусу. Разом з тим, Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що уряд Чехії планує відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною 8 червня. Однак Чехія не веде переговорів з Німеччиною про відкриття кордонів, оскільки там не настільки стабільна ситуація з поширенням коронавірусу.