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В Чехии планируют открыть общие границы с Австрией и Словакией в июне

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 16:32
В Чехии планируют открыть общие границы с Австрией и Словакией в июне
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com-oberbank)

С Германией Чехия пока не планирует открывать границы

Правительство Чехии планирует на открытие общих границ с Австрией и Словакией 8 июня. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Reuters.

Как отметил чешский премьер, открытие границ планируется к началу летнего туристического сезона, чтобы жители трех стран могли путешествовать между ними.

"Думаю, может получиться, что 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе", - сказал Бабиш.

При этом премьер отметил, что на данный момент Чехия не ведет переговоров с Германией об открытии границ, поскольку там не настолько стабильная ситуация с распространением коронавируса, как в Австрии и Словакии.

Отмечается, что по состоянию на утро 13 мая в Чехии официально зарегистрировано 8223 случая коронавируса, а также 284 летальных случая.

Напомним, 13 мая Еврокомиссия представила план открытия границ и туристической сферы в странах Евросоюза. Так, в ЕС рекомендовали странам открывать границы в случае стабильной ситуации с распространением COVID-19. При этом страны ЕС призвали ослаблять контроль для всех соседей в одинаковом порядке.

Также РБК-Украина писало, что Австрия и Германия планируют открыть общие границы с 15 июня. При этом в Австрии уже начали ослаблять контроль на границе.

Теги Новости Украины ЧехияСловакияАвстрияграницакарантин
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