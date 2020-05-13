ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС стремятся открыть границы для летнего туризма

Новости » В мире     13.05.2020 - 19:59
В ЕС стремятся открыть границы для летнего туризма
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

На туризм приходится около десятой части экономики Евросоюза

В среду, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и возобновления туризма летом в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, в связи с тем, что сектор туризма, на который обычно приходится около десятой части экономики ЕС, в настоящее время уничтожен пандемией коронавируса. Исполнительная комиссия ЕС призвала вернуться к "неограниченному свободному передвижению", хотя и с мерами безопасности, такими как маски для лица в самолетах.

"Наши мысли теперь обращены к лету и к местам, которые мы любим посещать. Это означает, что нужно предпринять постепенные, осторожные шаги, чтобы помочь перезапуску путешествий в соответствии с тем, что говорит нам наука", - сказала Маргрет Вестагер, депутат Еврокомиссии.

Напомним, ранее Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС. Границы рекомендуют открывать в равной степени для всех стран Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ. Власти рассчитывают, что Одесская область в этом году будет 100% туристическим центром Украины.

Ранее сообщалось, что в Турции летом откроются около половины всех отелей при условии соблюдения социального дистанцирования.

Теги Новости Украины ЕвросоюзтуризмКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь