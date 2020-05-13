В ЕС стремятся открыть границы для летнего туризма

Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

На туризм приходится около десятой части экономики Евросоюза

В среду, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и возобновления туризма летом в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, в связи с тем, что сектор туризма, на который обычно приходится около десятой части экономики ЕС, в настоящее время уничтожен пандемией коронавируса. Исполнительная комиссия ЕС призвала вернуться к "неограниченному свободному передвижению", хотя и с мерами безопасности, такими как маски для лица в самолетах.

"Наши мысли теперь обращены к лету и к местам, которые мы любим посещать. Это означает, что нужно предпринять постепенные, осторожные шаги, чтобы помочь перезапуску путешествий в соответствии с тем, что говорит нам наука", - сказала Маргрет Вестагер, депутат Еврокомиссии.

Напомним, ранее Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС. Границы рекомендуют открывать в равной степени для всех стран Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ. Власти рассчитывают, что Одесская область в этом году будет 100% туристическим центром Украины.

Ранее сообщалось, что в Турции летом откроются около половины всех отелей при условии соблюдения социального дистанцирования.